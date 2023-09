CdS – Inter, chi al centro della difesa nel derby? De Vrij favorito, ma Acerbi…

Prosegue la marcia di avvicinamento verso il derby di Milano, in programma sabato 16 settembre a San Siro alle ore 18. In casa Inter, al momento, sono tutti a disposizione, inclusi Acerbi e Sensi, che hanno smaltito i problemi fisici degli ultimi giorni. E proprio il difensore centrale scalpita: dopo una stagione da protagonista assoluto, l'ex Lazio ha dovuto saltare le prime uscite del 2023/24, e punta a riprendersi quella maglia da titolare che ora è sulle spalle di Stefan de Vrij. Il loro "duello" è uno dei dubbi nella testa di Inzaghi, come scrive il Corriere dello Sport: "L'ex Lazio riprenderà il suo posto nel derby, oppure verrà confermato De Vrij?".