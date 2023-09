La terza via di de Vrij all’Inter: è tornato punto di riferimento. Ora è dura tenerlo fuori

Quella di Stefan de Vrij sembrava la classica parabola discendente. L'arrivo di Francesco Acerbi e la grande stagione di quest'ultimo, aveva relegato l'olandese a riserva. Invece, in queste prime giornate, de Vrij, complice l'infortunio proprio di Acerbi, sembra essere tornato il muro olandese ammirato nelle prime stagioni nerazzurre. Simone Inzaghi è riuscito a rivitalizzare un giocatore che più volte è stato sul punto di lasciare Milano, adesso lasciarlo fuori diventa difficile. "L’olandese è tornato a essere un punto di riferimento della retroguardia a tre dei nerazzurri. Se l’Inter può arrivare al derby con zero gol subiti, è grazie anche al ritrovato De Vrij", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"De Vrij veniva da una stagione da 27 partite giocate, di cui 22 da titolare. Per distacco l’annata con l’impiego minore da quando gioca in Italia, Lazio compresa. Eppure, da professionista esemplare e leader dello spogliatoio, non ha mai alzato la voce e non c’è stata una parola fuori posto. Eppure, il rinnovo è arrivato e ora Stefan si è rilanciato con forza: il dualismo con Acerbi potrebbe vivere una nuova fase. Fatta di ballottaggi, di maglia da contendersi, di scelte difficili per Inzaghi".