Inter, la Nord ha incontrato Cuadrado: patto tra le parti e due novità già dal derby

La Curva Nord ha seppellito definitivamente l'ascia di guerra nei confronti di Juan Cuadrado. L'arrivo del colombiano a Milano non aveva generato l'entusiasmo delle occasioni migliori, ma per un motivo in particolare. Nessuna considerazione di tipo tecnico aveva frenato il popolo nerazzurro, che non riusciva però a non pensare ai trascorsi bianconeri e a tutte quelle volte in cui proprio Cuadrado era stato il nemico numero uno. Dal suo arrivo, però, sono trascorse ormai alcune settimane e negli ultimi giorni le parti si sono avvicinate per stringere un patto.