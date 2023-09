Inter, Inzaghi vuole tutti per il derby. Ritardo Sanchez, ma ci sarà. Cuadrado? Si decide oggi

"Il colombiano soffre per una tendinite e ieri nel centro sportivo nerazzurro ha svolto lavoro differenziato. È un problema da gestire e che va valutato quotidianamente: se oggi per la rifinitura l’ex juventino dovesse avere il via libera, a quel punto sarebbe disponibile per la panchina. E Inzaghi ci conta: è stato lui a spingere per l’arrivo di Cuadrado all’Inter, i cambi sulle fasce sono la vera risorsa che intende sfruttare lungo questa stagione. A partire dall’inizio, in ogni caso, saranno Dumfries e Dimarco", aggiunge il quotidiano.