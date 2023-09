Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto in campionato

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto in campionato:

"Non mi avventuro in pronostici. Inter e Milan sono partite bene. Marotta ha ricordato bene il calendario che ha inciso, dando però i giusti meriti a Inzaghi. Oggi il test è più probante per i nerazzurri".