Inter, a centrocampo in 3 ai saluti: destino segnato per un giocatore. Gagliardini…

“Destino segnato anche per Vecino , che senza gli infortuni a centrocampo sarebbe già andato via a gennaio. Ora si tratta di trovargli una sistemazione, con l’incognita del recupero dall’operazione al ginocchio. Attenzione poi pure a Brozovic , Gagliardini e pure ad Eriksen. Molto, se non tutto, dipenderà dalle offerte. Perché ora il nodo non è solo trovare come piazzare tutti questi esuberi, ma anche ricavarci qualcosa, in modo da mettere insieme risorse da investire sul mercato”.