Il compito più difficile, anche in termini di lettura, spetterà a Pavard e Bastoni. Perché a turno dovranno valutare la situazione e stringere verso il centro, oppure andare a raddoppiare in fascia. Ma, ancor di più, saranno loro a dividersi il compito, insieme con il centrocampista di turno, di uscire per andare a prendere Griezmann. Il francese sarà come al solito libero di spaziare sulla trequarti e la sua posizione sarà osservata con particolare attenzione. All'andata il gioco di limitarlo funzionò molto bene, specie quando Griezmann lasciava la zona centrale per andare a cercare spazi sull'esterno".

"Occhio poi all'altra scelta a sorpresa di Inzaghi, ovvero quella di Dumfries. L'olandese si troverà di fronte l'uomo che all'andata ha creato maggiori pericoli, il brasiliano Lino. Giocare con Dumfries, piuttosto che con Darmian – oltre alle logiche che vogliono l'italiano arma da spendere a gara in corso anche a sinistra, vista l'indisponibilità di Carlos Augusto – vuol dire anche decidere di rispondere a Lino con un uomo altrettanto predisposto ad attaccare: come a dire, preoccupati anche tu di quel che avviene dietro.

Altro punto chiave, nel pensare di spegnere le voglie dell'Atletico. Ed è il possesso palla. Inzaghi si aspetta una gara complicata dal punto di vista ambientale e un avversario in grado di esaltarsi, seppur in maniera non continuativa, dentro la partita. Come arginare? Abbassando i ritmi, lavorando con il pallone tra i piedi. L'Inter ha uomini in grado di farlo, lo stesso De Vrij in uscita sa iniziare l'azione in maniera pulita".

