Inter, luci puntate su Dimarco: prossimi giorni decisivi per togliere ogni preoccupazione

Federico Dimarco ha saltato la trasferta di Torino in extremis. Simone Inzaghi ha preferito non rischiarlo a causa di un leggerissimo affaticamento, ampiamente superabile secondo le impressioni dello staff medico nerazzurro. Ma per sciogliere ogni dubbio bisognerà attendere i prossimi giorni. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "L'occhio di bue è chiaramente puntato sull'esterno ex Parma. Si tratta per vari motivi di una pedina fondamentale nel gioco dell'Inter tra cross, calci piazzati, tiri dalla distanza e collaudati automatismi sulla catena di sinistra.

Alla vigilia dell'ultima trasferta di campionato non c'era grande preoccupazione per le condizioni del 25enne milanese. E' stato tenuto fuori dalla partita in via precauzionale dopo un leggerissimo affaticamento, ma Inzaghi ha risparmiato per sicurezza l'ultimo quarto d'ora di gioco a Robin Gosens. Per togliersi ogni preoccupazione sulla stato di salute di Dimarco saranno comunque fondamentali i primi giorni della settimana. Tutti i calciatori saranno ovviamente convocati per Istanbul ma, se anche il Tucu riuscisse a recuperare, l'intera rosa sarebbe concretamente arruolabile contro i Citizens. Non male.