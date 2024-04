"La nuova stella, per quanto elegante al petto, è solo il brillìo di un momento. A questa Inter non basta, anzi si cerca già nuove luce perché il ciclo vincente con Zhang al timone non è alla fine. Il nuovo rifinanziamento strappato dal presidente con il fondo americano Pimco dà sufficiente ossigeno per la prossima stagione, quella della conferma in Italia e dell’assalto doppio all’Europa e al mondo. Non sono obbiettivi alternativi, ma un pacchetto completo. Fatto 20 in campionato, l’Inter pensa a come fare 21 il prossimo anno, mentre in Champions bisogna scordare la doccia gelata di Madrid. Poi, a fine stagione, volo per l’America nel tentativo di diventare campioni pure nella nuova competizione Fifa. Per partecipare a tutte queste feste, l’Inter avrà bisogno di cambiare vestito spesso, e il mercato è venuto e verrà in soccorso proprio per dare un sostituto per ogni ruolo a Inzaghi. Nello stressante 2024-25 in arrivo Simone avrà quindi due squadre pressoché intercambiabili: 22 titolari o giù di lì", spiega La Gazzetta dello Sport.