Inter, altri due nomi di primo piano per la porta. E c’è un’ultima ipotesi che riguarda Onana

Guglielmo Vicario era il prescelto dell'Inter in caso di cessione di André Onana. Invece sul portiere dell'Empoli c'è stato l'inserimento del Tottenham a un passo dal chiudere l'operazione. Un affare lampo, che ha preso tutti in controtempo, a partire dall’Inter sottolinea la Gazzetta dello Sport. Adesso il club nerazzurro dovrà studiare attentamente le prossime mosse. "André Onana è diventato un mito per tutto il mondo nerazzurro, ma è chiaro che di fronte a un’offerta indecente, diciamo tra i 45 e i 50 milioni, sarebbe difficile dire no alla cessione del camerunese".