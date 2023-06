Daily Mail – Onana, lo United attende De Gea: poi l’affondo con l’Inter. Ecco la richiesta

André Onana è tra i giocatori dell'Inter più corteggiati in questa sessione di mercato. La grande stagione disputata dal portiere ha attirato le attenzioni di alcuni top club della Premier League. Prima il Chelsea, che poi ha mollato la presa, ora il Manchester United che lo vede come il portiere perfetto per il tecnico Ten Hag. E proprio l'allenatore, che ha già avuto Onana all'Ajax, sta spingendo per averlo nella prossima stagione.