Inter, la marcia in più arriva dalla zona Inzaghi. E dal ‘ritrovato’ Dzeko

La squadra nerazzurra è riuscita a ribaltare la gara col Venezia quando sembrava destinata al pari. È una caratteristica delle rose del tecnico

Quando succede è perché la squadra non molla mai. Simone Inzaghi lo ha spiegato dopo la vittoria con il Venezia, la quinta arrivata in rimonta in Serie A. «Gol all'ultimo minuto non un caso? Penso che sia sinonimo di grande squadra, di crederci fino alla fine». L'Inter, più di tutte in questo campionato, ha guadagnato punti partendo da situazione di svantaggio, 16 punti fatti e nelle ultime gare, tra Supercoppa, Coppa Italia e Serie A i gol segnati dai nerazzurri sono arrivati all'ultimo minuto, quelli decisivi. Per questo si parla di zona Inter e di zona Inzaghi.