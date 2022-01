TS – L’Inter non ha fatto molto per meritare la vittoria. Dzeko? Rotto l’incantesimo

Tuttosport definisce l'Inter di ieri boccheggiante alla fine di un tour de force che prevedeva Supercoppa, Atalanta ed Empoli

"Quarantanove giorni dopo, sulla ruota di Milano è uscito di nuovo il numero 9. Edin Dzeko, in campionato, non faceva gol dalla sfida con la Roma all’Olimpico (4 dicembre), ma ieri - in coda a una gara giocata decisamente male - si è fatto trovare al posto giusto e al momento giusto sul cross di Denzel Dumfries. Gli scudetti si conquistano (soprattutto) grazie a partite come quella con il Venezia, le cosiddette “vittorie sporche”". Apre così l'articolo di Tuttosport che commenta la prestazione non brillante dell'Inter contro il Venezia. Un successo di fondamentale importanza, che mette pressione sul Milan, impegnato contro la Juventus in serata.