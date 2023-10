Inter, ecco i concept dello stadio a Rozzano: ci saranno sede, store e museo – FOTO

"È in corso un dialogo con l’amministrazione comunale di Rozzano per capire quali siano i bisogni del Comune, in particolare sul tema della viabilità".

"Il club punta a presentare il progetto entro aprile 2024, in moda da ottenere l’autorizzazione entro 1 anno e mezzo, iniziare a costruire ed essere pronti per la stagione 2028/2029. In particolare l’obiettivo della società nerazzurra è costruire uno stadio moderno, multifunzionale e sostenibile, con una capienza fino ad 70.000 posti, accessibile a tutti, immerso in un’area verde aperta al pubblico attrezzato con strutture sportive, aree di ristorazione, negozi e servizi per i tifosi, visitatori e la cittadinanza. Il club nerazzurro ha anche svelato i primi concept dell’impianto nell’area di Rozzano".

(Calcio e Finanza)

