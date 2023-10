IFFHS – Ranking mondiale per club: il balzo dell’Inter, è terza. Ecco la top 20

La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS) ha stilato la classifica del ranking mondiale dei club. Il periodo preso in esame va da ottobre 2022 a settembre 2023. L'Inter ha fatto un ulteriore balzo in avanti e passa dal quarto al terzo posto in classifica e si conferma prima tra i club di Serie A. Nella top 10, oltre a Inter e Napoli c’è anche la Fiorentina. Mentre al primo posto si conferma il Manchester City.