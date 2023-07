Inter in partenza per il Giappone: i convocati di Inzaghi. C’è anche Cuadrado

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha diramato la lista dei giocatori convocati per la tournée in Giappone

Prosegue la preseason dell'Inter: dopo la prima fase di ritiro ad Appiano Gentile, i nerazzurri sono pronti a volare in Giappone. Durante l'Inter Japan Tour la squadra sarà impegnata in due amichevoli prestigiose contro Al-Nassr e Paris Saint-Germain, oltre che in una serie di attività ed eventi che coinvolgeranno tutto l'universo nerazzurro.