Lautaro, parole da leader: “Non giocato al nostro livello. Ora recuperiamo e lavoriamo per…”

Dopo quattro vittorie consecutive in campionato, l'Inter viene fermata dalla Real Sociedad nella prima gara del girone di Champions League. La squadra di Inzaghi ha sofferto il pressing asfissianti degli spagnoli e solo un guizzo di Lautaro a ridosso del recupero ha evitato la sconfitta regalando all'Inter un punto fondamentale per il percorso in Champions.

L'attaccante nerazzurro ammette che la squadra non ha fatto una buona partita. "Sappiamo di non aver giocato una partita al nostro livello, l’importante è non avere perso. Ora dobbiamo recuperare, lavorare tanto per continuare a migliorarci individualmente e come squadra". Parole da leader quello dell'attaccante argentino sempre più fondamentale per la squadra di Inzaghi.