Inter-Empoli, altro intreccio di mercato? Operazione per la prossima stagione

Inter, nuova operazione con l'Empoli?

Si legge infatti: "La squadra toscana si sta rivelando un’ottima palestra per giovani attaccanti nerazzurri. In questa stagione sta facendo crescere bene Satriano in prestito dall’Inter. Nella scorsa annata ha tenuto a battesimo l’esplosione definitiva di Pinamonti che, grazie ai 13 gol segnati in campionato con l’Empoli, è stato venduto per ben 20 milioni dall’Inter al Sassuolo in estate. Nei prossimi mesi, invece, potrebbe fare il percorso inverso una delle rivelazioni dei toscani: il terzino sinistro Fabiano Parisi , 22 anni. In caso di partenza di Gosens potrebbe essere una valida alternativa. Ma la concorrenza delle altre grandi è forte".