Inter-Empoli Primavera, formazioni ufficiali: Madonna fa la conta degli indisponibili

Quattordicesima giornata del campionato Primavera: l’Inter di Armando Madonna, dopo aver chiuso il 2019 con la doppia sconfitta contro Frosinone (in Coppa Italia) e Atalanta, apre il suo 2020 affrontando al Suning Youth Development Center l’Empoli di Antonio Buscè. Il tecnico nerazzurro si ritrova alle prese con numerosissime assenze: tra infortuni, malanni di stagione e calciatori “prestati” alla Prima Squadra mancano elementi come capitan Schirò, Fonseca, Persyn, Pirola, Agoume, Colombini. Debutto stagionale per Dimarco (fratello di Federico) e per Moretti, in difesa spazio a Cortinovis. In avanti la coppia composta da Oristanio e Mulattieri. Nei toscani spicca la presenza di Davide Merola, ex nerazzurro. Calcio di inizio alle 12.

Formazioni ufficiali:

INTER: 1 Stankovic; 2 Kinkoue, 4 Cortinovis, 6 Ntube; 2 Moretti, 7 Gianelli, 8 Squizzato, 11 Burgio, 3 Dimarco; 10 Oristanio, 9 Mulattieri

A disposizione: 12 Tononi, 21 Gerardi, 13 Vaghi, 14 Sottini, 15 Sami, 16 Boscolo Chio, 17 Attys, 18 Gnonto, 19 Vergani

Allenatore: Armando Madonna

EMPOLI: 1 Meli, 2 Donati, 3 Adamoli, 4 Asllani, 5 Matteucci, 6 Viti, 7 Sidibe, 8 Belardinelli, 9 Cannavò, 10 Zelenkovs, 11 Merola

A disposizione: 12 Hvalic, 13 Riccioni, 14 Fradella, 15 Chinnici, 16 Pezzola, 17 Ekong, 18 Lombardi, 19 Lipari, 20 Arapi, 21 Bertolini

Allenatore: Antonio Buscè

