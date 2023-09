Inter, a Empoli torna Calhanoglu. Turno di riposo per Barella, ecco Frattesi. De Vrij ok

Dopo il pareggio in Champions con la Real Sociedad, l'Inter scenderà in campo domenica alle 12.30 in casa dell'Empoli. Inzaghi può sorridere: il tecnico, infatti, ritrova uno dei titolarissimi della sua formazione. Nella formazione di domenica potrebbero esserci dei volti nuovi a centrocampo.

"Calhanoglu recupera per Empoli. Simone Inzaghi oggi avrà la risposta definitiva sul turco, ma già ieri il centrocampista si è allenato a buon ritmo e in campo, seppur in maniera differenziata. L’affaticamento muscolare non preoccupa: a meno di colpi di scena, oggi il giocatore sarà in gruppo con i compagni e dunque a disposizione per la trasferta di domenica. A quel punto, difficilmente Inzaghi non lo schiererà da titolare, nuovamente in cabina di regia, con Asllani nuovamente in panchina", scrive La Gazzetta dello Sport.