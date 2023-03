Inter, Inzaghi sorprende? Tentazione Correa con la Fiorentina. Difesa, si cambia

L'unico certo di una maglia da titolare sembra Romelu Lukaku. Il belga, tornato galvanizzato dalle due gare in nazionale condite da ben quattro gol, cerca continuità e sarà in campo dal primo minuto contro i viola. Chi giocherà al suo fianco? Lautaro Martinez è rientrato soltanto ieri e, anche considerando i diversi impegni ravvicinati, potrebbe riposare. Dzeko si è allenato anche oggi in gruppo, ma con la Bosnia ha accusato qualche piccolo problemino e con un pizzico di prudenza potrebbe restare anche lui in panchina. A questo punto, le quotazioni del Tucu sono in crescita. L'argentino ha avuto modo di allenarsi ad Appiano Gentile negli ultimi giorni e sembra pronto per tornare in campo da titolare. Inzaghi ovviamente sceglierà soltanto nelle prossime ore.