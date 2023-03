Collovati: “Inter? Fiorentina sta meglio. Skriniar via? Come sostituto si parla di…”

Le parole dell'ex calciatore: "La sosta è un punto interrogativo. La Fiorentina veniva da un momento positivo, l'Inter all'opposto"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Fulvio Collovati, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di domani tra Inter e Fiorentina: "La sosta è un punto interrogativo. La Fiorentina veniva da un momento positivo, l'Inter all'opposto. I giocatori tornano dalla nazionale e gli allenatori devono fare delle scelte. L'Inter non può permettersi altri passi falsi, mentre la Fiorentina deve continuare questo momento positivo. Fiorentina favorita? E' comunque in trasferta, ma sta meglio fisicamente. L'Inter avrà fuori Calhanoglu che era l'uomo più in forma e altri giocatori in dubbio. Nove sconfitte non sono da Inter. Là davanti però sembra tornato Lukaku. In ogni caso è comunque una partita incerta".

Più difficile marcare Lukaku o Cabral al momento?

"Lukaku crea più problemi al di là della condizione. Il belga cerca molto il difensore, lo si vede anche da fuori, e al centrale di difesa dà fastidio quando un attaccante gioca così. Cabral cerca più la profondità, è un giocatore diverso. Lukaku si è ritrovato, ma in nazionale è diverso rispetto al club. Ha segnato contro Svezia e Germania, ma deve confermarsi. Brozovic? Non è al meglio e la Fiorentina deve sfruttare questa opportunità. Lui è guarito dall'infortunio, ma giocava sempre Calhanoglu. In nazionale ha fatto bene, ma se vai in pressione in questo momento puoi metterlo in difficoltà".

Skriniar andrà via in estate.

"Si parlava anche di Milenkovic come sostituto. E' un ottimo difensore, ma ci sono anche altri nomi. L'Inter non può permettersi il lusso di spendere certe cifre in ogni caso. Deve uscire qualcuno per far entrare qualcuno e Commisso non abbasserà le pretese per il difensore serbo".