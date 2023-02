Inter, grandi sorprese nella formazione: fuori Onana, Lautaro, Skriniar e Calhanoglu

Simone Inzaghi starebbe pensando a diverse sorprese ed esclusioni eccellenti: davanti allo sloveno il terzetto sarà composto da Acerbi, dal rientrante Bastoni e da Darmian, con Skriniar inizialmente in panchina. In cabina di regia spazio a Brozovic dal primo minuto, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Sulle fasce tornano Dumfries e Dimarco. In avanti, turno di riposo per Lautaro Martinez, con la coppia Lukaku-Dzeko.