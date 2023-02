Anche Sky conferma: enormi sorprese di formazione per Inter-Udinese

Anche Sky Sport conferma le novità di formazione in casa Inter anticipate poco fa: enormi sorprese in ogni reparto

Pronto il ritorno dal 1’ di Handanovic tra i pali, mentre in difesa può star fuori Skriniar: provati Darmian, Acerbi e Bastoni. A tutta fascia a destra Dumfries, col ritorno di Dimarco a sinistra; riecco dall’inizio Brozovic in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan da mezzali. Può infatti riposare Calhanoglu, è favorito l'armeno. In attacco turno di riposo iniziale per Lautaro: pronto Dzeko in coppia con Lukaku.