La nuova stagione 2024/25 è ormai alle porte. L'Inter di Simone Inzaghi - che ieri ha superato per 2-1 la Pergolettese in amichevole (qui gli highlights) - ha ripreso ad allenarsi dal 13 luglio e attende ancora gli arrivi dei nazionali in vacanza. Un altro piccolo passo verso la nuova stagione verrà fatto proprio oggi alle 10, con la messa in vendita delle nuove maglie.