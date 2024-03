Il vantaggio di 12 punti sulla Juventus seconda e di 16 punti sul Milan terzo danno la possibilità a Simone Inzaghi di gestire le energie in campionato, sempre con ovvia attenzione a non disperdere quanto costruito fin qui. Contro il Genoa, per esempio, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ci saranno tanti cambi nell'Inter rispetto alla partita di mercoledì contro l'Atalanta:

"Contro il Genoa ci saranno diverse assenze: Calhanoglu e Frattesi torneranno per la sfida a Thiago Motta, Bastoni è squalificato. Acerbi e Thuram saranno tra i convocati lunedì, ma verranno gestiti con estrema cautela. Ecco che per la sfida al Grifone saranno titolari De Vrij, Carlos Augusto, Asllani, probabilmente Sanchez e Dumfries (per Darmian). I rientranti Acerbi e Thuram potrebbero trovare minuti per scaldare i motori, discorso che varrà anche per Calhanoglu e Frattesi a Bologna: fondamentale per Inzaghi è far riassaggiare il campo a tutti i rientranti prima della trasferta al Civitas Metropolitano".