"Tre rientri, la notizia migliore possibile per stasera e in ottica Atletico Madrid. Tra i convocati - ieri sera squadra regolarmente in ritiro - si rivedono Thuram e Acerbi ed è presente anche Frattesi, che aveva fatto temere il peggio dopo lo stop con l’Atalanta. L’allenatore li porterà in panchina e proverà a dare spazio a tutti e tre, anche nell’ottica di un ritmo partita da tenere alto. Le scelte per i titolari di stasera vanno dunque di conseguenza. Come quella sul partner di Lautaro: Alexis Sanchez ha meritato di trovare spazio dal primo minuto e dunque prenderà il posto di Arnautovic al fianco del Toro", scrive La Gazzetta dello Sport.