Inter cooperativa del gol, post lockdown numeri incredibili: Conte ha l’arma per lo scudetto

Nell’Inter post lockdown in molti si uniscono al festival del gol. Un fattore da non trascurare, evidenziato dai colleghi di TuttoSport. Questo il focus: “L’Inter ha un’arma in più per cercare di non perdere contatto dalla vetta della classifica in queste ultime 9 giornate che mancano alla fine della volata scudetto: il grande numero di giocatori nerazzurri capaci di andare in rete dalla ripresa del campionato. Sono ben dodici i calciatori di Antonio Conte entrati nel tabellino dei marcatori dalla ripartenza. Quindi in un periodo molto ridotto di partite”.