Sky – Inter, su Gosens c’è l’Union Berlino. In caso di addio può arrivare Carlos Augusto

Nuove sirene tedesche per Robin Gosens e - come anticipato da FCIN1908.it - la pista Carlos Augusto per l’Inter resta calda. Secondo Sky Sport, sull’esterno ex Atalanta c’è l’Union Berlino: i tedeschi potrebbero prenderlo a titolo definitivo.