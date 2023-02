L’Inter e l’incapacità di vincere quando dovrebbe. A Genova successe due cose

Anche contro la Sampdoria l'Inter ha mostrato ancora una volta quell'incapacità di portare a casa il risultato quando invece dovrebbe vincere. Una stagione di alti e bassi quella della squadra nerazzurra che in campionato ha perso già sei volte e che in questo 2023 è stata fermata da Monza, Empoli e Sampdoria. "All'Inter a Genova sono successe due cose che non le capitano quasi mai: non ha incassato gol in trasferta, e ha pareggiato. Il primo dato di per sé sarebbe anche buono, ovviamente. Il problema è che non è nemmeno riuscita a segnare, e qui veniamo al secondo punto. Il pari con la Sampdoria penultima in classifica è una notizia ferale per le ambizioni di una squadra attrezzata come l'Inter", sottolinea Repubblica.