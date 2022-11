Inter, Inzaghi in conferenza: “Soffriamo troppo l’episodio negativo. Ingenui sui gol”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo il derby d'Italia di questa sera raccolte da Fcinter1908.it

Triplice fischio di Juventus-Inter all'Allianz Stadium. Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa della gara. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it allo stadio:

Come mai questa differenza tra gol presi in casa e trasferta?

"Le partite più complicate le abbiamo giocate in trasferta, ma dobbiamo migliorare nei big match e nei gol presi. La Juventus ha tirato tre volte in porta, ha fatto due gol e preso un palo. Noi lo abbiamo fatto 8-9 volte e non siamo riusciti a segnare. La sconfitta ci rallenta e fa male, probabilmente per quanto visto non è meritata, ma questo è il calcio, fatto di episodi. Il rammarico è aver chiuso il primo tempo sullo 0-0".

Presunzione ad inizio ripresa?

"Secondo me no. Prendiamo gol dopo la traversa di Calhanoglu su due ripartenze in fotocopia, la mia squadra deve fare meglio. Potevamo far fallo lì. Ci sono state altre occasioni".

Quarto big match perso in campionato: fuori dallo scudetto?

"Chiaramente mancano 25 partite da qui alla fine. Ci rallenta molto, ma dobbiamo essere bravi a ripartire. I punti in palio sono tanti, si va fortissimo vero in campionato e noi dobbiamo migliorare di più in queste partite. L'Inter deve fare meglio sul risultato, ma la prestazione c'è stata. Dovevamo essere più bravi negli episodi nel farli girare dalla nostra parte".

Più ingenui o più sfortunati in episodi come quello di Barella?

"Io nella sfortuna non credo, siamo stati ingenui, devi essere bravo ad indirizzare gli episodi. In Champions siamo stati molto più bravi di così. Stasera dovevamo creare di più, non siamo stati bravi e potevamo spendere qualche fallo in più nelle due azioni che hanno portato al gol".

Cosa succede quando passate in svantaggio?

"C'era già capitato in qualche altra partita. Soffriamo il momento quando prendiamo gol e questo non deve accadere. Ci siamo allungati, sfilacciati e non più giocato come prima. La squadra risente troppo dell'episodio. Era una partita sentita, volevamo farla nostra a tutti i costi e il primo gol ci ha penalizzato".