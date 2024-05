Nuove dichiarazioni di Simone Inzaghi a margine del Premio Bulgarelli, in qualità di miglior allenatore italiano. L'allenatore dell'Inter torna sulla vittoria dello scudetto e si proietta al mercato e alla prossima stagione. Ecco le sue parole odierne, riportate dal sito di Sportmediaset. "Questo scudetto è quello della gioia - ha dichiarato il tecnico della seconda stella dell'Inter - ho dei ragazzi a cui in campo piace giocare a calcio. La società si sta già muovendo per far sì che le cose possano ancora migliorare".