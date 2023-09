Inzaghi: “Serviva più cattiveria all’inizio, poi ci siamo sistemati. Gli infortunati…”

Triplice fischio di Salernitana-Inter allo stadio Arechi. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa ai cronisti presenti, tra i quali l'inviato di Fcinter1908.it. Queste le sue considerazioni sulla prova della squadra: "Lautaro? E' stato bravissimo, deve continuare così con i suoi compagni. E' in crescita continua, ma anche i primi due anni ha fatto grandi cose. Adesso è partito forte, non deve fermarsi. Qualche volta capiterà anche a lui di partire fuori".

"Nei primi 20 minuti dovevamo avere un pochino di cattiveria in più, quando non le sblocchi queste partite possono diventare insidiose quando non le sblocchi. A fine primo tempo abbiamo parlato, sistemato qualcosina e fatto una fase di non possesso migliore".