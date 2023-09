Dalla pressione a Dumfries-Thuram e la mentalità: Inter, cosa ha cambiato Inzaghi

Un lavoro specifico per correggere gli errori della passata stagione e partire subito col piglio giusto. Le prime tre giornate di Serie A hanno evidenziato il grande lavoro di Simone Inzaghi e del suo staff.

L’Inter vola dopo tre turni con 9 punti in cascina e tre clean sheet. Non un caso se si analizzano nel dettaglio le prestazioni dei nerazzurri, in attesa della prova del 9 del 16 settembre contro il Milan nel derby della Madonnina.