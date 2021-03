Corsa scudetto, la Juve avverte l’Inter: Conte già sa. I calendari a confronto

Mancano 13 giornate alla fine del campionato, l'Inter è al comando e dietro un mucchio selvaggio con la Juve che può recuperare

Mancano tredici giornate alla fine del campionato, l'Inter al momento è al comando e ha un vantaggio di sei punti con il Milan. Vantaggio accumulato nelle ultime giornate, quando i nerazzurri hanno ingranato la marcia centrando sei vittorie consecutive accumulando un vantaggio non trascurabile. Ma non solo i rossoneri, nella corsa scudetto si guarda con attenzione la Juve . Tra alti e bassi, i bianconeri si trovano al terzo posto in classifica a -7 dall'Inter.

In attesa del recupero col Napoli, la squadra di Conte ha davanti il primo grande ostacolo, l'Atalanta. Una vittoria contro la Dea avrebbe un impatto importante a livello psicologico e potrebbe rappresentare uno strappo importante. Mettendo a confronto il calendario di Inter e Juve, gli snodi fondamentali e gli ostacoli delle due squadre si equivalgono. Certamente non va trascurato che in un campionato così incerto, dove i fattori esterni (Covid) possono incidere molto, può cambiare tutto nel giro di poche giornate. Ecco perché a Conte spetta il compito più difficile: tenere la barra dritta fino alla fine. In questo momento il più grande avversario dell'Inter è l'Inter stessa.