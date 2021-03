Inter, le scadenze fanno meno paura: “Sono arrivate due buonissime notizie”

Il 31 marzo scadono i termini per presentare all'Uefa la documentazione riguardante le spettanze dell'anno 2020: ma per l'Inter ci sono due buone notizie

Si fanno sempre più prossime le scadenze di marzo che l'Inter non può più rinviare, pena pesanti penalizzazioni e la possibilità di non disputare le coppe europee il prossimo anno. Ma in casa nerazzurra tutto fa meno paura, considerata l'alta richiesta per il club e due ottime notizie arrivate nelle scorse settimane: "Il 31 marzo scadono i termini per presentare all'Uefa la documentazione riguardante le spettanze dell'anno 2020, comprendente stipendi e pagamenti alle altre società.