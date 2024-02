Inter, con la Juve la carica dei titolari: via al tour de force, il piano di Inzaghi

Un jolly importanti in un periodo che si preannuncia di fuoco con il ritorno della Champions League e il recupero del campionato con l’Atalanta, gara posticipata per la disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

“L’intenzione di Inzaghi è quella di riproporre la formazione di Firenze con i quattro cambi legati ai rientri dei big, vale a dire Acerbi per De Vrij in difesa, Calhanoglu per Asllani e Barella per Frattesi in mezzo al campo, quindi Dimarco per Carlos Augusto sulla corsia mancina. Confermato a destra Matteo Darmian: l’unico possibile ballottaggio poteva essere quello con Denzel Dumfries però l’olandese sta ancora completando il programma per farlo tornare al top della condizione e, in tal senso, è ritenuto preferibile utilizzarlo negli ultimi minuti piuttosto che giocarsi un cambio”.