Inter, Klaassen il nuovo jolly di Inzaghi: Simone ha già un piano e lo gestirà così

All'ultimo giorno di mercato Simone Inzaghi ha avuto quello che voleva: un centrocampista per completare il reparto in grado di ricoprire più ruoli là in mezzo. E questo è Davy Klaassen, per il quale il tecnico nerazzurro, spiega La Gazzetta dello Sport, ha già un piano di gestione: ""Lo stesso Inzaghi ha già un'idea di quali uomini schierare durante le stagione, ovviamente condizionato man mano da quanto vede ogni giorno in allenamento ad Appiano Gentile e da quanto i protagonisti mostrano in partita.