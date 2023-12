Inter, Lautaro non è solo il bomber: col rinnovo può diventare come Zanetti

La fascia sul braccio gli sta a perfezione. Perché Lautaro in campo non ingombra, né tantomeno scompare. E' faro, sempre, per tutta l'Inter. E la squadra non può che beneficiare del proprio capitano. Sull'argentino si sofferma il Corriere dello Sport di oggi: "Inutile negarlo o nasconderlo: c’è un’Inter con Lautaro e ce n’è un’altra senza. Il Toro, da questa stagione, è il capitano, ma è innanzitutto il leader e il simbolo del gruppo. E’ un ruolo che non ha avuto esitazione ad indossare e che sta assolvendo nel migliore dei modi, a furia di prodezze (ben 16 in 21 presenze stagionali, addirittura 14 in 16 giornate di campionato), ma non solo".