Inter, è un Toro da trasferta: Lautaro a caccia del primato di Crespo e Mazzola

L'attaccante argentino non segna da oltre un mese: a Lisbona va a caccia del primato nerazzurro in Champions League

L'aria di trasferta esalta le doti di Lautaro Martinez. Un dato rappresenta una speranza per la sfida di questa sera in casa del Benfica: il Toro ha segnato con la maglia dell'Inter sette gol in Champions League.

Meglio di lui hanno fatto solo Crespo e Mazzola, a quota 8. Ne basta uno per agganciarli e sarebbe più che necessario per ravvivare un periodo avaro di soddisfazioni.

Non segna da oltre un mese in campionato: l'ultimo contro il Lecce ad inizio marzo. Eppure era partito forte dopo il mondiale ma poi ha rallentato: in tutto 7 reti in campionato, una in Coppa Italia e una in Supercoppa. Al Da Luz la squadra ha bisogno del suo tocco.