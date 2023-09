Lautaro, capitano vero: 108 gol all’Inter, ora insegue Vieri e Icardi. Inizio da fuoriclasse

"Lautaro conferma un inizio di stagione da fenomeno vero. E ora punta a entrare con ancora più prepotenza nella classifica marcatori di tutti i tempi dei nerazzurri: Vieri, nono in questa speciale graduatoria, ha siglato 123 gol con l’Inter, mentre Icardi, ottavo, si è fermato a 124 realizzazioni. Ma c’è di più: Lautaro, partita contro il Milan a parte, ha segnato contro tutti gli avversari incontrati: una doppietta al Monza, un gol al Cagliari, altre due reti contro la Fiorentina. Se le realizzazioni del calciatore sono valse 9 punti in campionato, quella di ieri sera contro la Real Sociedad ha evitato la sconfitta in terra basca".