Inter-Lecce, le PROBABILI: Arnautovic-Thuram in attacco. Fiducia a Bisseck

Dopo la vittoria della Juventus sul Frosinone, tocca all'Inter risponde e ritornare a +4 sui rivali. I nerazzurri saranno in campo questa sera a San Siro contro il Lecce. Ai già assenti Cuadrado, Dumfries e De Vrij, si sono aggiunti anche Lautaro Martinez e Dimarco.

PROBABILE FORMAZIONE INTER

Inzaghi ha scelto la coppia Arnautovic-Thuram per guidare l'attacco dell'Inter. In difesa fiducia a Bisseck, assieme ad Acerbi e Bastoni. Sulla destra Darmian, sul versante opposto Carlos Augusto. In regia Calhanoglu, al suo fianco Barella e Mkhitaryan.