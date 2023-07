CdS – Lukaku, l’Inter ha definito la strategia per provare a convincere il Chelsea

Sono giorni caldi e potenzialmente decisivi per il futuro di Romelu Lukaku . L'Inter, dopo aver ceduto Brozovic, avrebbe anche un tesoretto per provare a forzare la mano e cercare di convincere il Chelsea ma la trattativa non è ancora in discesa:

"Lukaku a Stamford Bridge rappresenta un problema: starebbe per tornare ma loro ne farebbero volentieri a meno. Il no ai 40 milioni più 5 dell’Al Hilal è solo figlio del diniego netto che il belga ha opposto all’offerta e, più in generale, alla prospettiva araba. Big Rom vuole l’Inter e l’Inter sta trovando il modo per (ri)averlo. Come? Destinando tutto il bottino Brozovic (17,5 milioni più bonus fino a 20) alla trattativa con i Blues. Ieri serrata dei dirigenti nerazzurri fino a tarda sera: per definire la strategia e far partire l’assalto, probabilmente in settimana. L’idea sarebbe quella di non andare oltre i 30 milioni (magari allestendo un prestito con obbligo condizionato a obiettivi redditizi). Possibile che gli inglesi provino a forzare fino a 35-40", il commento del Corriere dello Sport.