Calciopoli, altre intercettazioni. De Santis dopo Juve-Inter: “Andata bene, se no…” – AUDIO

Con una puntata in onda lunedì sera su Rai 3, la trasmissione Report svela altri retroscena e altre intercettazioni sullo scandalo di Calciopoli. In particolare, come si può ascoltare nel tweet sottostante, c'è una conversazione in cui l'ex arbitro De Santis parla all'ex designatore Paolo Bergamo dopo Juventus-Inter del 2005.