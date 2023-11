Inter, Marotta: “San Siro datato. Più facile vincere lo scudetto con uno zoccolo duro di italiani”

Nel corso del DLA Piper Sport Forum 2023, dal palco Beppe Marotta ha affrontato diversi temi. Il primo riguarda la situazione di San Siro: "Parliamo di un'icona della storia del calcio nazionale, di un luogo che ha dato tante soddisfazioni ai club e alla Nazionale. Tante parole vanno spese in positivo, poi è normale che se si parla di innovazione c'è anche il rendere gli stadi funzionali al calcio di oggi, che non è solo un fenomeno sportivo e sociale, ma anche delle vere attività d'impresa e di business. Questo rappresenta uno degli strumenti fondamentali al fine di aumentare la redditività. San Siro è datato e come tutte le cose datate ha lati positivi, quali il romanticismo, ma anche negativi: non si può nascondere che i club hanno tentato di valorizzare questo impianto, così come è giusto e doveroso guardarsi attorno".