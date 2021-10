Inter, Materazzi: “Bonucci ha detto una cazzata. Dzeko top ovunque, Lukaku solo in Italia”

" Leo ha detto una cazzata . Ormai è diventato juventino e come tale parla. Ma avrei potuto fare lo stesso errore. Loro hanno vinto per 9 anni e si sono meritati i complimenti. Ora però vanno fatti all'Inter. Chi dice che saper perdere è più difficile che saper vincere è Andrea Agnelli, non Massimo Moratti o Steven Zhang...".

"E' stato fondamentale perché era una gara decisiva. Ora l'opera va completata in Moldavia, la qualificazione era l'obiettivo minimo. Lo Sheriff non sarà un top club ma non si fanno 6 punti per caso. E se ci batte il 3 novembre di fatto ci elimina. Con lo Shakhtar così in ribasso, la corsa si fa su di loro. Si può passare anche pareggiando là e poi battendo lo Shakhtar, ma non rischierei. Anche perché all'ultima c'è Real-Inter. Ancelotti magari andrà a Tiraspol con le riserve, ma a noi non regalerà nulla. Come è giusto che sia, per provare ad eliminare una rivale pericolosa che potresti ritrovarti contro a marzo-aprile. Ricordiamoci che la Champions è una doppia manifestazione. Tra mercato, infortuni e condizione, una cosa sono i gironi, un'altra la fase ad eliminazione diretta, giocata tre mesi dopo".