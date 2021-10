Juve, Bonucci: “L’anno scorso l’Inter ha vinto lo scudetto per demerito nostro”

Così, Leonardo Bonucci è tornato sulla scorsa stagione in chiaroscuro della Juventus: "Ronaldo? Scelta che abbiamo rispettato"

"Lo scorso anno, anche se abbiamo vinto due trofei, non abbiamo ottenuto lo scudetto soprattutto per demeriti nostri più che dei meriti di chi poi ha vinto". Così, Leonardo Bonucci è tornato sulla scorsa stagione in chiaroscuro della Juventus.