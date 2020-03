L’Inter e i prestiti: Perisic verso il riscatto. Nainggolan, che succede? Un tesoretto…

La questione dei prestiti sarà essenziale per il prossimo mercato. E non c’è solo il prestito di Icardi al PSG. Ma ci sono altri giocatori che potrebbero portare nelle casse dell’Inter soldi importanti per il futuro. Come quelli di Perisic per esempio. In prestito al Bayern Monaco per cinque mln, potrebbe essere riscattato con altri 25. Il croato ha collezionato 22 presenze, 5 gol e 8 assist con il club tedesco. Sembra nel vivo del progetto nonostante l’fortunio al malleolo laterale del piede destro. Dalla Germania arrivano segnali positivi. Secondo La Gazzetta dello Sport il club bavarese sarebbe intenzionato a riscattarlo magari con uno sconto sulla cifra del riscatto, per una cifra sui 15-20 mln.

NAINGGOLAN – Altro capitolo è quello legato al giocatore belga. Con il Cagliari ha giocato 21 gare e ha segnato cinque gol. Il giocatore è in prestito al club sardo e ha altri due anni di contratto con l’Inter a 4 mln e mezzo all’anno. Giulini ha detto che del futuro del centrocampista si sarebbe discusso con i nerazzurri ma lo stop al campionato fa pensare che il discorso si protrarrà ancora a lungo. Si potrebbe inserire un’eventuale permanenza nella squadra rossoblù nell’ambito della trattativa per Barella. Per lui Zhang ha versato 12 mln di prestito nelle casse cagliaritane e a fine stagione per riscattarlo servono 25 mln. “Uno sconto sul centrocampista cagliaritano potrebbe rendere più facile un’eventuale trattativa per Nainggolan. Senza dimenticare che c’è in ballo anche il nome di Nandez: saluterà Cagliari e non lascia indifferente i nerazzurri”, scrive la rosea.

TESORETTO – Per quanto riguarda gli altri giocatori in prestito, soldi in cassa potrebbero arrivare dagli addii di Joao Mario e Lazaro. Il portoghese ha un contratto fino al 2022 e sta giocando in prestito alla Lokomotiv Mosca. Ha collezionato 15 presenze, ha fatto un gol e fornito sei assist. Il suo riscatto vale 18 mn e il tecnico dei russi, Semin, ha già detto che fosse per lui lo farebbe restare. Il giocatore austriaco invece è andato in prestito al Newcastle per 1.5 mln e l’Inter ne chiederebbe 23-24 per il riscatto.

