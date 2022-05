L’Inter mette sul mercato Correa e propone uno scambio tutto sudamericano

Secondo Tnt Sports, l'Inter avrebbe deciso di mettere sul mercato el Tucu, cercando attraverso uno scambio di minimizzare le perdite

Joaquin Correa ha faticato, e molto, nel prendersi un ruolo da attore protagonista nell'Inter. Qualche partita discreta, due grandi partite con relative doppiette e tante ombre. Molti infortuni, un rendimento spesso altalenante che non ha soddisfatto le aspettative e le attese dopo gli oltre 30 milioni di euro spesi dall'Inter per prenderlo dalla Lazio. Una spesa enorme, visto il budget esiguo a disposizione.

Ora, secondo Tnt Sports, autorevole emittente argentina, l'Inter avrebbe deciso di mettere sul mercato el Tucu, cercando attraverso uno scambio di minimizzare le perdite. E lo scambio, Marotta vorrebbe proporlo all'Atletico Madrid. Uno scambio tutto sudamericano: Joaquin Correa per Rodrigo De Paul, mezzala che in Spagna ha fatto fatica ad imporsi.

"L'Inter vuole riportare De Paul in Italia anche se tutto lascia pensare che lo scambio non andrà in porto. L'Atletico Madrid, al momento, non sembra così intenzionato a disfarsi dell'ex Udinese", scrivono in Argentina.