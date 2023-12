L’Inter vola in Serie A: miglior difesa d’Europa e 25 gare di fila in gol, tutti i numeri

Numeri da urlo per la formazione nerazzurra, che è al primo posto nei top 5 campionati per gol subiti e clean sheet

È il caso dell’Inter, che guida la classifica della Serie A con 4 punti sull’inseguitrice Juventus dopo 17 turni e si scopre una squadra solida in difesa e implacabile in fase realizzativa.

Due dati saltano all’occhio in casa nerazzurra: per la prima volta, i nerazzurri hanno segnato in campionato per 25 partite di fila, mentre la difesa è la migliore in Europa se consideriamo i 5 top campionati del Vecchio Continente.